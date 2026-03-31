Gite scolastiche è crisi | uno studente su due resta a casa I viaggi costano troppo ma c’è anche chi non ha voglia di partire con i compagni

Nel 2026, circa il cinquanta per cento degli studenti italiani non parteciperà alle gite scolastiche, secondo i dati diffusi quest’anno. Le ragioni principali sono legate ai costi elevati e alla mancanza di interesse, che hanno portato a una diminuzione significativa delle presenze rispetto agli anni precedenti. La situazione evidenzia un calo delle partecipazioni rispetto al passato, con molte famiglie che non riescono a sostenere le spese.

Le gite scolastiche nel 2026 non sono più per tutti: quasi la metà degli studenti italiani quest’anno non parteciperà al viaggio d’istruzione. Secondo l’ultimo Osservatorio di Skuola.net, il 44% degli alunni di medie e superiori resterà a casa a causa dei costi diventati eccessivi. L’analisi, condotta su un campione di 1.500 studenti fotografa una crisi profonda. Oltre al peso economico sulle famiglie, pesa l’ormai cronica indisponibilità dei docenti a fare da accompagnatori e i frequenti problemi di disciplina che spingono molti istituti a cancellare le partenze. Le responsabilità legate alla vigilanza degli alunni, l’innalzamento dell’età media del corpo docente italiano e la pressione esercitata dalle famiglie sono alcuni dei fattori che negli ultimi anni hanno ridotto la disponibilità dei docenti. 🔗 Leggi su Open.online

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