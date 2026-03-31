Gite scolastiche 2026 | quasi la metà degli studenti delle secondarie rinuncia al viaggio d’istruzione con pernottamento tra costi elevati e indisciplina
L'edizione 2026 dell'Osservatorio Gite Scolastiche di Skuola.net rivela che quasi la metà degli studenti delle scuole secondarie ha deciso di non partecipare ai viaggi d’istruzione con pernottamento. Tra le cause principali ci sono i costi elevati e problemi di disciplina. Lo studio si basa su un campione di circa 1.000 studenti e ha analizzato le preferenze e le motivazioni legate a queste escursioni scolastiche.
L'edizione 2026 dell'Osservatorio Gite Scolastiche del portale Skuola.net, condotta su un campione di 1.500 alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, fotografa un trend di crescente rinuncia al viaggio d'istruzione con pernottamento: il 44% degli studenti non prenderà parte all'uscita didattica fuori sede. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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