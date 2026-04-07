Giovedì al PalabancaSport Gara 2 delle Semifinali Scudetto

Giovedì 9 aprile alle 20.30 si svolgerà al PalabancaSport Gara 2 delle Semifinali Scudetto tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV. Si tratta della seconda sfida dei playoff del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026. La gara rappresenta un passaggio importante nella serie tra le due squadre.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata giovedì 9 aprile (ore 20.30 diretta Rai Sport, DAZN e VBTV) al PalabancaSport per affrontare Sir Susa Scai Perugia in Gara 2 delle Semifinali Play Off Scudetto del Campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026.Gara 1 è stata vinta da Perugia per 3-1, si gioca al meglio delle cinque partite, chi vince la serie stacca il biglietto per la Finale.Sfida numero ventuno quella in arrivo contro la formazione umbra. Sono venti i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Del Monte Supercoppa, Del Monte Coppa Italia SuperLega, Play Off Scudetto e Play Off 3° Posto. Il bilancio è a favore di Perugia che si è aggiudicata 18 sfide contro le 2 vittorie di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Piacenza Volley: Stasera al PalabancaSport la sfida decisiva per le semifinali di Cev Cup contro lo Jastrzebski.Piacenza Volley al Test della Cev Cup: Stasera la Sfida Decisiva contro lo Jastrzebski La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si gioca stasera, 18...

Sabato al PalabancaSport Gara 2 dei Quarti di Finale. Continua la prevendita dei biglietti per assistere alla garaDopo aver staccato il pass per le Semifinali di Cev Volleyball Cup, Gas Sales Bluenergy Piacenza si rituffa in campionato e sarà impegnata sabato 14...

Temi più discussi: Al via la prevendita dei biglietti per la gara con Perugia. Curti: Orgogliosa di potermi affidare a un gruppo così straordinario; Elisabetta Curti: Orgogliosa di un gruppo straordinario; Play Off: Perugia si prende Gara 1 contro Piacenza; Gas Sales Bluenergy, lunedì a Perugia via alle Semifinali Scudetto: statistiche e curiosità.

Play Off: Modena vince a Piacenza, tutto rinviato a Gara 5La serie di semifinale fra Piacenza e Modena avrà un vincitore solo dopo Gara 5. Oggi al Pala Banca la squadra di Giuliani ha saputo imporsi 2-3 (23-25, 25-23, 23-25, 25-16, 7-15) rimandando tutto al ... tuttosport.com

Prima della gara decisiva con Modena, c’è Lubiana sulla strada della Gas SalesComincia al PalabancaSport la semifinale tra Piacenza e Lubiana. Mercoledì sera, 25 marzo, la Gas Sales Bluenergy affronterà tra le mura domestiche l'Ach ... piacenzasera.it

Gara 1 la vince Perugia Ci vediamo giovedì al PalabancaSport x.com

La partita contro Modena in Gara 4 dei Playoff di SuperLega ha portato il PalabancaSport al centro della scena… animato dal pubblico biancorosso, protagonista anche nei giochi digitali! Sulla nostra Web App vi siete registrati in tantissimi! - facebook.com facebook