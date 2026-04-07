Giovanni Allevi torna al Teatro Colosseo il 21 aprile per una notte di Amore allo stato puro

Il 21 aprile alle 20.30, il Teatro Colosseo ospiterà nuovamente Giovanni Allevi, che si esibirà in una serata dedicata al tema dell’amore. La performance fa parte di un ciclo di concerti e rappresenta un ritorno dell'artista nel teatro romano, in una data che ha attirato l’attenzione degli appassionati di musica classica e contemporanea. L’evento si svolgerà in una cornice che accoglie regolarmente spettacoli di vario genere.

Ci sono ritorni che valgono più di un semplice concerto. Martedì 21 aprile, alle ore 20.30, il Teatro Colosseo si prepara a riabbracciare Giovanni Allevi. Per il compositore marchigiano si tratta della quattordicesima volta sul palco torinese, ma questa data del suo Pianoforte Solo European Tour 2026 ha un sapore profondamente diverso: è la testimonianza di una rinascita dopo la durissima battaglia contro il mieloma multiplo diagnosticatogli nel 2022. L'attesa dei fan è stata travolgente: i biglietti sono andati esauriti in pochi giorni, segno dell'affetto immenso che lega il pubblico al "filosofo del pianoforte". Lo spettacolo, un recital di 120 minuti, non sarà solo una carrellata di note, ma un intreccio di musica, parole e silenzi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Giovanni Allevi al Teatro Filarmonico per il suo "PianoSolo Tour"Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Giovanni Allevi...

Piano Solo Tour: Giovanni Allevi in concerto al teatro Vittorio EmanueleL'attesa è finita Piano Solo Tour di Giovanni Allevi farà tappa al teatro Vittorio Emanuele di Messina.

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Il pianista Giovanni Allevi al Teatro Vittorio Emanuele di MessinaMercoledì 8 aprile (alle ore 21:00), al TEATRO VITTORIO EMANUELE di MESSINA, fa tappa il tour 2025-2026 europeo di GIOVANNI ALLEVI che torna ad esibirsi dal vivo dopo un lungo periodo di assenza dalle ... guidasicilia.it

Giovanni Allevi a Verissimo: la malattia, la moglie Nada Bernardo e il ritorno in tourGiovanni Allevi super ospite nella puntata di sabato 4 aprile a Verissimo. Il pianista tra pochi giorni compirà 57 anni. Nato ad Ascoli Piceno nel 1969, si è diplomato nel 1990 in pianoforte al conser ... corrieredellumbria.it

Giovanni Allevi questa sera martedì 07 Aprile 2026 ore 21:00 TEATRO DUEMILA RAGUSA biglietti https://www.ticketone.it/event/giovanni-allevi-teatro-duemila-20841418/ biglietti disponibili al botteghino del Teatro Marcello Cannizzo Agency - facebook.com facebook