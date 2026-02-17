Fuga di giovani e anziani dal Sud Lionti Uil Sicilia | La Sicilia svuotata basta ritardi

Luisella Lionti della Uil Sicilia denuncia che la Sicilia si svuota a causa della fuga di giovani laureati e anziani, spinti dalla mancanza di opportunità di lavoro e di servizi essenziali. La regione perde ogni anno centinaia di cittadini, molti dei quali si trasferiscono al Nord o all’estero, lasciando dietro di sé comunità sempre più ridotte e invecchiate. Un esempio concreto sono i dati che mostrano come negli ultimi cinque anni il numero di residenti sopra i 65 anni sia aumentato del 10%, mentre quelli tra 20 e 30 anni sono diminuiti di oltre il 15%.

La Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, esprime profonda preoccupazione per il report Svimez che denuncia la fuga di giovani laureati e anziani dal Mezzogiorno per la mancanza di lavoro dignitoso da una parte e per cure e ricongiungimenti familiari dall'altra, aggravando così divari e povertà". Dati alla mano quasi 350 mila under 35 qualificati hanno lasciato il Sud per il Centro-Nord, con una perdita netta di 270 mila giovani, soprattutto donne, e in Sicilia e Campania si concentra metà del flusso studentesco verso atenei del nord. "Sono dati allarmanti – denuncia la Lionti -. Questo sindacato da anni denuncia spopolamento e carenza occupazionale chiedendo politiche urgenti.