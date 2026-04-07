Giovane ucciso a Napoli Nappi Lega | violenza e illegalità favorite da mancanza di servizi essenziali

Un giovane è stato ucciso in un episodio di violenza avvenuto a Napoli. Secondo un esponente politico, la mancanza di servizi essenziali e un’attenzione insufficiente al territorio favoriscono la diffusione di illegalità e criminalità tra i giovani. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza di interventi concreti per prevenire simili incidenti. La polizia sta indagando sulle cause e sui responsabili dell’omicidio.

Servizi essenziali e legalità: senza cura del territorio, i giovani restano soli di fronte alla criminalità. “ Ci risiamo: la violenza, soprattutto quella che vede giovani vittime e carnefici, a Napoli colpisce sempre le stesse aree della città. Aree non solo degradate ma abbandonate da decenni, dove manca persino l’illuminazione delle strade. Il Governo nazionale investe in risorse e proposte strutturali ma questi interventi non possono che cadere nel vuoto se ai cittadini, a partire proprio dai giovani, non si garantiscono servizi essenziali, primo presidio di legalità e primo strumento per consentire a ciascuno di sentirsi parte, accolta, di una comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giovane ucciso a Napoli, Nappi (Lega): violenza e illegalità favorite da mancanza di servizi essenziali Roma, Gioventù nazionale e Lega giovani in piazza per Quentin, il giovane ucciso dalla violenza antifascistaIl grido di giustizia e di dolore per la morte di Quentin Deranque a Lione, massacrato a mani nude dagli antifascisti, risuona nello spirito dei... Turista ferito durante rapina a Napoli, Nappi (Lega): su sicurezza ci sia maggiore attenzione da parte del ComuneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Ylenia Musella, uccisa a coltellate a Napoli: il fratello Giuseppe confessa l'omicidio, arrestato Temi più discussi: Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco; Napoli, ucciso ragazzo di 20 anni a Ponticelli: gli hanno sparato da uno scooter; Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso; Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola in strada. Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliI killer sono giunti a bordo di uno scooter e hanno esploso alcuni colpi contro il giovane. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo ... quotidiano.net Napoli: sparatoria mortale, un 20enne ucciso davanti a un bar. Allerta sicurezza aumentata.Un agguato mortale ha segnato il risveglio della comunità di Ponticelli, periferia di Napoli. Questa mattina, poco dopo le 5, un giovane di 20 anni, Fabio Ascione, è stato colpito a colpi di pistola ... napolipiu.com Memoria 2.0, iniziativa in ricordo di Luigi Sica, il giovane ucciso con tre coltellate da un coetaneo in via Santa Teresa degli Scalzi il 16 gennaio 2007, voluta da Europa Verde. Lunedì 30 marzo alle ore 16.30 in quella stessa strada, la famiglia e gli amici si ritrov - facebook.com facebook