Giovane ucciso a Napoli Nappi Lega | violenza e illegalità favorite da mancanza di servizi essenziali

Da puntomagazine.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato ucciso in un episodio di violenza avvenuto a Napoli. Secondo un esponente politico, la mancanza di servizi essenziali e un’attenzione insufficiente al territorio favoriscono la diffusione di illegalità e criminalità tra i giovani. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza di interventi concreti per prevenire simili incidenti. La polizia sta indagando sulle cause e sui responsabili dell’omicidio.

Servizi essenziali e legalità: senza cura del territorio, i giovani restano soli di fronte alla criminalità. “ Ci risiamo: la violenza, soprattutto quella che vede giovani vittime e carnefici, a Napoli colpisce sempre le stesse aree della città. Aree non solo degradate ma abbandonate da decenni, dove manca persino l’illuminazione delle strade. Il Governo nazionale investe in risorse e proposte strutturali ma questi interventi non possono che cadere nel vuoto se ai cittadini, a partire proprio dai giovani, non si garantiscono servizi essenziali, primo presidio di legalità e primo strumento per consentire a ciascuno di sentirsi parte, accolta, di una comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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