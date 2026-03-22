Sal Da Vinci il retroscena prima della vittoria a Sanremo | cosa gli ha detto Laura Pausini

(Adnkronos) – Sal Da Vinci, a un mese dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026, ha svelato, ospite oggi a Verissimo la verità riguardo il fuorionda diventato virale poco prima della sua proclamazione sul palco dell'Ariston. Il video diffuso sui social mostrava la co-conduttrice Laura Pausini avvicinarsi ai due finalisti e sussurare qualcosa. In molti avevano ipotizzato che avesse anticipato ai due artisti il nome del vincitore, alimentando le polemiche. Ma così non è andata. Il cantautore napoletano ospite nel salotto di Silvia Toffanin ha smentito le voci: "È venuta da me a chiedermi di che segno zodiacale fossi, e la stessa cosa ha fatto con Sayf. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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