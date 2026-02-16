droga e munizioni a montesarchio 62enne nega tutto davanti al giudice

Il 62enne di Montesarchio, arrestato venerdì scorso dai Carabinieri, ha negato ogni responsabilità durante l’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari. I militari hanno trovato droga e munizioni nella sua abitazione, un appartamento nel centro del paese, durante una perquisizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolto questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari l’udienza di convalida del 62enne arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio lo scorso venerdì 13 febbraio nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare il commercio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato nella propria abitazione in possesso di oltre 200 grammi di droga di diversa tipologia: panetti di hashish, marijuana già essiccata e alcune dosi di cocaina. Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto 48 proiettili calibro 38 special, detenuti senza alcuna autorizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

