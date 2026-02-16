Droga e munizioni a Montesarchio 62enne nega tutto davanti al giudice
Il 62enne di Montesarchio, arrestato venerdì scorso dai Carabinieri, ha negato ogni responsabilità durante l’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari. I militari hanno trovato droga e munizioni nella sua abitazione, un appartamento nel centro del paese, durante una perquisizione.
Si è svolto questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari l'udienza di convalida del 62enne arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio lo scorso venerdì 13 febbraio nell'ambito di un'operazione mirata a contrastare il commercio di sostanze stupefacenti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato nella propria abitazione in possesso di oltre 200 grammi di droga di diversa tipologia: panetti di hashish, marijuana già essiccata e alcune dosi di cocaina. Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto 48 proiettili calibro 38 special, detenuti senza alcuna autorizzazione.
Droga in casa e munizioni illegali: arrestato 62enne, altri due in manette per furto
Un uomo di 62 anni è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Montesarchio perché trovati con droga e munizioni illegali in casa.
Minacce e aggressioni all’ex compagna: il sessantenne arrestato nega tutto davanti al gip
Un uomo di 60 anni, originario del Pakistan, è stato arrestato e allontanato dal tribunale di Raffadali con l'accusa di stalking e violazione di domicilio nei confronti dell'ex compagna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
