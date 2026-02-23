Comune chiede 42mila euro di Imu a società immobiliare e si finisce davanti al giudice

Il Comune di Maddaloni richiede 42.000 euro di Imu a una società immobiliare, motivando la richiesta con presunte irregolarità nella dichiarazione dei immobili. La società ha contestato l'importo, sottolineando di aver rispettato le norme fiscali. La disputa si è trasferita davanti al giudice, che dovrà decidere sulla validità del preteso pagamento. La causa riguarda un’area commerciale gestita dalla società nel centro cittadino.

Una maxi pretesa da oltre 42mila euro è al centro del nuovo scontro giudiziario tra il Comune di Maddaloni e la società immobiliare Marina Madonna dell'Angelo S.r.l.. L'ente ha deciso di costituirsi nel giudizio di secondo grado promosso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, dove la società ha impugnato la sentenza chiedendo l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento Imu relativo all'anno d'imposta 2019. Al centro della controversia c'è una somma complessiva che supera i 42mila euro. L'atto notificato dal Comune richiede infatti 33.117 euro per IMU, a cui si aggiungono 2.

Servizi cimiteriali, l'appalto da 3 milioni di euro finisce al Tar: società chiede l'annullamento della garaIl Tar ha sospeso l’appalto da 3 milioni di euro per i servizi cimiteriali, poiché la società coinvolta ha presentato ricorso chiedendo l’annullamento della gara.

Bed and breakfast chiuso dal Comune, la querelle si sposta davanti al giudiceIl contenzioso tra la signora Flavia Iorio e il Comune di Maddaloni, riguardante la chiusura del suo bed and breakfast, si sposta ora davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

