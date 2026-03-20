Giornate Fai di primavera | ecco i luoghi da visitare in Puglia

Le Giornate FAI di primavera sono un evento nazionale che coinvolge moltissimi appassionati e volontari, che si dedicano alla scoperta e alla tutela di luoghi di interesse culturale e storico. In Puglia, durante questa iniziativa, vengono aperti al pubblico diversi siti, spesso normalmente chiusi o poco accessibili. La manifestazione rappresenta un’occasione per visitare luoghi di rilevanza artistica e archeologica della regione.

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA Evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 Torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con visite a contributo libero in 780 luoghi in tutta Italia IN PUGLIA Elenco completo dei luoghi aperti in. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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