Visite didattiche per gli studenti al Ccr di Poggiofranco | Sensibilizzare i più piccoli alla differenziata

Gli studenti delle scuole di Bari hanno visitato il Centro comunale di raccolta differenziata di Poggiofranco, per capire come si smaltiscono i rifiuti. La visita è stata organizzata per far conoscere ai più giovani l'importanza della raccolta differenziata e ridurre gli errori nel conferimento. Durante l’evento, i ragazzi hanno visto da vicino il funzionamento dei contenitori e le operazioni di smistamento. La scuola ha deciso di coinvolgere i bambini in queste attività pratiche.

Gli alunni delle scuole baresi potranno visitare il Centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti di Amiu Puglia in via Martin Luther King, nel quartiere Poggiofranco. Un'opportunità resa possibile da un'intesa tra l'azienda di igiene urbana, il Comune e il Municipio 2. Nella prima fase di visite formative, saranno coinvolti gli istituti Poggiofranco-Tommaso Fiore(elementari e medie), Carrante-Michelangelo (elementari) e Perotti, per circa 250 alunni complessivi. Le visite formative si svolgeranno tra il 30 marzo e il 10 aprile prossimi. "È noto - spiega ancora Perlino - che per rendere stabili e strutturati i cambiamenti delle abitudini dei cittadini è indispensabile il coinvolgimento dei giovani e giovanissimi attraverso le scuole, ed è per questo che tutte le iniziative messe in campo con i giovani e giovanissimi studenti sono al centro delle attività che l'Assessorato all'ambiente porta avanti con Amiu e tutti i Municipi, le associazioni come la Consulta all'Ambiente e le realtà attive sul territorio.

