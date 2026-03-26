Campagna di sensibilizzazione di Sos Autismo per la giornata mondiale della consapevolezza

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo il 2 aprile, un'associazione di genitori ha lanciato una campagna per promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di riconoscere tempestivamente i segnali dell'autismo e a promuovere l'inclusione attraverso azioni mirate. La campagna coinvolge diverse piattaforme e strumenti di comunicazione.

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo del 2 aprile, l'associazione di genitori Sos Autismo, insieme per l’inclusione, scende in campo con una nuova, importante iniziativa, una campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione e all'individuazione precoce dei disturbi dello spettro autistico. Il messaggio centrale della campagna è chiaro e diretto: "L'autismo non è sempre visibile, ma una diagnosi precoce lo rende riconoscibile". Con questo slogan l'associazione vuole raggiungere tutte le famiglie con bambini piccoli, sensibilizzandole sull'importanza di osservare i segnali d'allarme e agire tempestivamente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Campagna di sensibilizzazione di Sos Autismo per la giornata mondiale della consapevolezza Articoli correlati Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismoIl 2 aprile prossimo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria... Monreale si tinge di blu: il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo IIIl prossimo 2 aprile 2026, la Città di Monreale celebrerà la Giornata Mondiale sull’Autismo con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione,... Aggiornamenti e notizie su Campagna di sensibilizzazione di Sos... Temi più discussi: Al via #sfidAutismo26, campagna di sensibilizzazione di Fondazione Italiana per l'Autismo; Disturbi alimentari, prevenzione per cogliere i segnali silenziosi; Tumore del colon-retto: epidemiologia, prevenzione e nuove strategie. Al via la campagna di sensibilizzazione di Merck; Rinite allergica, al via la campagna di sensibilizzazione Scatti di rinite: le smorfie che non fanno ridere. WindTre in campo contro le truffe energetiche: al via la nuova campagna di protezione per le famiglieTra tecniche di spoofing e finti fornitori, l'operatore rafforza la sicurezza con il servizio Please Don’t Call e nuove misure di blocco per contrastar ... bitcity.it Campagna di sensibilizzazione di Sos Autismo per la giornata mondiale della consapevolezzaL'obiettivo è abbattere il muro dell'incertezza, incoraggiando i genitori a non sottovalutare i segnali precoci e a rivolgersi al proprio pediatra di libera scelta per effettuare il test M-Chat (modif ... ilpescara.it La campagna dei democratici americani contro Palantir, che è ovunque. Possedere azioni dell’azienda o ricevere donazioni da figure a essa collegate, sta diventando un motivo di attacco all’interno del partito. Di Marco Arvati x.com #FotodelGiorno: la statua di Antinoo scoperta a Delfi durante la campagna di scavo nel 1894 - facebook.com facebook