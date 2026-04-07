In occasione della Giornata mondiale della salute, un esperto sottolinea l'importanza della prevenzione per la vista, indicando controlli periodici come strumenti fondamentali. La sensibilità verso la cura degli occhi è più elevata rispetto ad altri ambiti, poiché l'occhio rappresenta una proiezione del cervello. La prevenzione, quindi, assume un ruolo centrale nella tutela della salute visiva, con particolare attenzione alle visite di controllo regolari.

Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Anche per la vista "c'è un mantra: si chiama prevenzione. A livello oftalmico la prevenzione è molto più sentita che altrove perché l'occhio è una propaggine del cervello. Il fattore tempo, a livello neurologico, è fondamentale: quando c'è un danno al sistema nervoso, e quindi anche all'occhio, perdere tempo nella diagnosi e nella terapia può significare avere un danno permanente. Per questo è fondamentale puntare sulla prevenzione: bisogna fare controlli periodici, scaglionati nel tempo, anche in assenza di sintomi". Così all'Adnkronos Salute Teresio Avitabile, presidente Siso -Società italiana di scienze oftalmologiche, professore ordinario di Oculistica, direttore della Clinica Oculistica dell'università di Catania, in occasione della Giornata mondiale della salute che si celebra oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata mondiale della salute, Avitabile (Siso): "Prevenzione con controlli periodici agli occhi"

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