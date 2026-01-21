Giornata mondiale dell’abbraccio perché stringersi con affetto è importante per la salute mentale e fisica?

Il 21 gennaio si celebra la Giornata Mondiale dell’Abbraccio, un’occasione per riflettere sull’importanza dei gesti di affetto. Numerose ricerche dimostrano che abbracciare e essere abbracciati può contribuire al benessere mentale e fisico, favorendo il rilassamento e rafforzando i legami sociali. Un semplice gesto che, quotidianamente, può migliorare la qualità della vita e promuovere una maggiore connessione tra le persone.

Oggi, 21 gennaio, è la Giornata Mondiale dell’Abbraccio e secondo diversi studi, abbracciare o ricevere abbracci ha un effetto estremamente positivo sul nostro organismo. Avere tra le braccia una persona cara, infatti, riduce i livelli di ansia, stress e persino le probabilità di contrarre infezioni come il raffreddore. A sostenere l’idea che gli abbracci siano un toccasana per la nostra salute psicofisica ci sono diversi studi. Secondo una ricerca condotta su 404 adulti e pubblicata su Psychological Science da un gruppo di ricercatori della Carnegie Mellon University e dell’Università della Virginia, si è scoperto che chi riceveva più abbracci aveva minori possibilità di essere colpito da un raffreddore o da un virus. 🔗 Leggi su Cultweb.it

