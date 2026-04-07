Giornata di festa per i 50 anni della Biblioteca

Sabato 18 aprile, la Biblioteca Peppino Impastato di Vicopisano ha celebrato il suo 50esimo anniversario con un evento speciale. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e appassionati di libri, che hanno preso parte a iniziative e incontri organizzati per l'occasione. La biblioteca, nata mezzo secolo fa, continua a essere un punto di riferimento culturale nel territorio, con un patrimonio di testi e servizi rivolti alla comunità.

Mezzo secolo di vita e libri: sabato 18 aprile la Biblioteca Peppino Impastato Vicopisano festeggerà i suoi primi 50 anni con una giornata speciale, un’apertura straordinaria anche nel pomeriggio e tante attività per tutte le età: letture per bambini e bambine con gli Ori Ori, giochi, incontri, letture per tutti, lo spazio dedicato ai più piccoli in una delle realtà più vitali della Rete Bibliolandia che consegna a Vico anche per il 2026 il titolo di "Città che legge". I numeri parlano da soli: nel 2025 la Biblioteca ha raggiunto 2.928 iscritti, 19.194 prestiti del patrimonio, 15.209 prestiti locali, 21.415 materiali posseduti, 22 incontri degli Ori Ori, 25 presentazioni di libri, 10 laboratori, 53 classi scolastiche coinvolte, 80 incontri di “Biblioteca a scuola” e 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata di festa per i 50 anni della Biblioteca Da 50 anni al fianco dei gommisti: festa per i 50 anni della Tosi Attrezzature50 anni di attività per la Tosi Attrezzature che dal 1976 è partner di fiducia dei gommisti. A Ferrara i big della musica italiana. È festa per i 50 anni di Radio 105Ferrara si prepara a vivere uno degli eventi musicali più importanti degli ultimi anni. Le sette picche doppiate di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Romanzo poliziesco Temi più discussi: Pasqua, per molti lavoratori non è solo una giornata di festa; JOFC | Una grande giornata di festa e passione al Meeting Regionale Abruzzo-Molise - Juventus Football Club; Un bilancio da record per la Fiera del Perdono: Almeno 20mila presenze, grande giornata di festa; Giornata di festa per i 50 anni della Biblioteca. Messina: tutto pronto per la Festa degli Spampanati nel giorno di Pasqua, la viabilità in cittàIn occasione della tradizionale Festa degli Spampanati a Messina e della rituale processione dei simulacri di Gesù Risorto e della Madonna della Mercede, in programma domenica 5 aprile 2026, il Dipa ... strettoweb.com Giornata di festa per Monsignor Miguel dell’associazione Solidarietà in Buone Mani in PerùArezzo, 24 gennaio 2026 – Giornata di festa quella di ieri per Monsignor Miguel amico fraterno e punto di riferimento dell’associazione Solidarietà in Buone Mani in Perù.Ad organizzare l’incontro ... lanazione.it Scontro tra gruppi di andriesi e baresi durante una giornata di festa: i video diffusi sui social mostrano scene di caos tra urla e fuggi-fuggi - facebook.com facebook Tutti i risultati della 25ª giornata di #LBASerieA @UnipolCorporate 2025/26 La tua squadra ha vinto o perso #TuttoUnAltroSport x.com