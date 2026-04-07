In occasione della Giornata mondiale della salute, gli anestesisti hanno ribadito l'importanza di aumentare gli investimenti sulla prevenzione, considerando il progressivo invecchiamento della popolazione italiana. La giornata viene dedicata a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle sfide del sistema sanitario. Gli esperti sottolineano la necessità di strategie mirate per migliorare la qualità delle cure e ridurre i rischi legati a malattie e complicanze.

Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - "La Giornata mondiale della salute è un'occasione su cui dobbiamo continuare a lavorare. Come Siaarti cerchiamo di fare la nostra parte, ricordando che lo strumento più efficace resta la prevenzione: informazione e formazione sono fondamentali". Lo afferma all'Adnkronos Salute Elena Bignami, presidente della Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva). "Investire nella prevenzione è oggi più importante che mai", sottolinea, "perché la popolazione è sempre più longeva. L'Italia è tra i Paesi con la maggiore aspettativa di vita in Europa, ma dobbiamo fare in modo di arrivare alla vecchiaia nelle migliori condizioni possibili". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata della salute, anestesisti: "Investire sulla prevenzione in un'Italia che invecchia"

Giornata Mondiale dell’Udito 2026: Amplifon dà il via in tutto il mondo a iniziative di informazione e prevenzione sulla salute uditivaAmplifon, leader globale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, avvierà in diversi paesi del mondo varie iniziative di informazione, educazione e...

Perugia, progetto salva-vita. Attivati nuovi defibrillatori: "Investire sulla prevenzione"Prosegue il lavoro degli uffici del Comune di Perugia per l’attuazione del progetto Perugia Braveheart, con la soddisfazione della sindaca Vittoria...

Temi più discussi: Giornata mondiale della salute. Collaborare e sostenere la scienza. L’appello dell’Oms; Giornata mondiale della Salute, oggi si vive di più rispetto al passato, anche dopo un tumore: ecco gli ultimi dati dell'Oms; Giornata mondiale della salute, Oms: insieme per la salute, dalla scienza i progressi che salvano vite; L'ipnosi al posto dell'anestesia: asportato un tumore al colon. L'intervento a Torino.

Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'annoIl 7 aprile si celebra la Giornata Internazionale della Salute, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. La ricorrenza nasce nel 1948, anno della prima Assemblea dell’Oms, che ha istituito ... tg24.sky.it

Giornata mondiale della salute, l’Oms lancia l’appello: Sosteniamo la scienza, è la nostra unica difesaOms: progressi della scienza e nuove minacce globali al centro della Giornata mondiale della salute, tra risultati storici e sfide future. fortuneita.com

Una giornata all'insegna del divertimento, della spensieratezza, tra musica, balli e per i più piccoli anche occasione per prendere parte a laboratori creativi. Ma Lu riu, come pasquetta, vuol dire anche l'immancabile pranzo al sacco da consumare rigorosament - facebook.com facebook

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il nostro pensiero va anzitutto a tutte le vittime innocenti e alle loro famiglie, che portano ogni giorno il peso di un dolore che riguarda l’intera Nazione. Il nos x.com