Una giornalista americana specializzata in coperture di zone di conflitto è stata rapita e successivamente liberata a Baghdad. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla presenza di reporter stranieri nella regione, suscitando preoccupazioni riguardo alla sicurezza sul campo. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e rischi legati ai giornalisti che operano in aree di conflitto.

Una giornalista americana esperta di scenari di guerra è stata rapita e poi liberata nel cuore di Baghdad, riaccendendo i timori per la sicurezza dei reporter stranieri in Medio Oriente. Il caso di Shelly Kittleson, freelance con una lunga esperienza sul campo, si inserisce nel contesto geopolitico attuale, segnato dalle tensioni regionali e dal rischio crescente di sequestri mirati. Kittleson è una giornalista freelance e lavora per varie testate internazionali ed italiane. Proprio oggi sul Foglio era apparso unpezzo a sua firma dal titolo Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno. La reporter collabora anche con l'ANSA. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Shelly Kittleson, la giornalista rapita e poi liberata a Baghdad

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