Il 22 e il 23 marzo, Giorgia Meloni spiega che il voto riguarda la giustizia, non il governo. La premier invita gli italiani a partecipare alle urne con consapevolezza, precisando che si tratta di una riforma costituzionale sulla separazione tra pm e giudici. Meloni sottolinea che il referendum non è una battaglia personale o politica, ma un momento di scelta sulla giustizia. La sua richiesta è chiara: andare a votare e decidere con responsabilità, senza lasciarsi influenzare da altri.

Roma – «Il 22 e il 23 di marzo non si vota sul governo, si vota sulla giustizia». Ragion per cui la premier Giorgia Meloni invita a «andare a votare» e a farlo «con coscienza» riguardo la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra pm e giudici, «non per me o contro di me». Presa di posizione all’insegna di un aplomb istituzionale in antitesi alla polarizzazione che ultimamente ha preso il sopravvento rispetto a una consultazione che «giocoforza si gioca sulla proiezione politica del risultato», come rileva il costituzionalista Michele Ainis (Università Roma tre). E che recepisce in quest’ottica le parole «non solo giuste, ma doverose» pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di fronte al plenum del Csm per sminare la polarizzazione politicista della consultazione all’insegna del reciproco «rispetto» istituzionale invocato tra i distinti poteri costituzionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giorgia Meloni: “Il referendum non è una lotta nel fango. Mattarella? Parole giuste e doverose”

Meloni e l’appello per il Referendum: «Italiani votate, ma con coscienza. Le parole del Presidente Mattarella? Giuste e doverose»Giorgia Meloni invita gli italiani a partecipare al referendum, spiegando che è fondamentale votare con consapevolezza.

Meloni: "La campagna sul referendum non sia una lotta nel fango. Bene Mattarella sul rispetto. Le parole di Macron? Sorpresa"Giorgia Meloni ha commentato la campagna sul referendum, sottolineando che non deve trasformarsi in una battaglia sporca.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.