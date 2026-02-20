Giorgia Meloni | Il referendum non è una lotta nel fango Mattarella? Parole giuste e doverose
Il 22 e il 23 marzo, Giorgia Meloni spiega che il voto riguarda la giustizia, non il governo. La premier invita gli italiani a partecipare alle urne con consapevolezza, precisando che si tratta di una riforma costituzionale sulla separazione tra pm e giudici. Meloni sottolinea che il referendum non è una battaglia personale o politica, ma un momento di scelta sulla giustizia. La sua richiesta è chiara: andare a votare e decidere con responsabilità, senza lasciarsi influenzare da altri.
Roma – «Il 22 e il 23 di marzo non si vota sul governo, si vota sulla giustizia». Ragion per cui la premier Giorgia Meloni invita a «andare a votare» e a farlo «con coscienza» riguardo la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra pm e giudici, «non per me o contro di me». Presa di posizione all’insegna di un aplomb istituzionale in antitesi alla polarizzazione che ultimamente ha preso il sopravvento rispetto a una consultazione che «giocoforza si gioca sulla proiezione politica del risultato», come rileva il costituzionalista Michele Ainis (Università Roma tre). E che recepisce in quest’ottica le parole «non solo giuste, ma doverose» pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di fronte al plenum del Csm per sminare la polarizzazione politicista della consultazione all’insegna del reciproco «rispetto» istituzionale invocato tra i distinti poteri costituzionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Meloni e l’appello per il Referendum: «Italiani votate, ma con coscienza. Le parole del Presidente Mattarella? Giuste e doverose»Giorgia Meloni invita gli italiani a partecipare al referendum, spiegando che è fondamentale votare con consapevolezza.
Meloni: "La campagna sul referendum non sia una lotta nel fango. Bene Mattarella sul rispetto. Le parole di Macron? Sorpresa"Giorgia Meloni ha commentato la campagna sul referendum, sottolineando che non deve trasformarsi in una battaglia sporca.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Referendum, Meloni spinge il sì con l’incubo affluenza: sotto al 40% si rischia; Referendum, il piano di Meloni per convincere gli indecisi; Fiamma bassa | Meloni teme un referendum plebiscito che può ritorcersi contro il governo; Referendum giustizia, Casalino: Se Meloni perde, perderà anche le elezioni.
Mattarella al Csm, Meloni: Ho trovato giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni. Ma aggiunge: Il Consiglio sia estraneo a diatribe politicheLa premier commenta l'intervento del presidente della Repubblica al CSM dopo le tensioni tra governo e magistratura sul referendum ... ilfattoquotidiano.it
Referendum, Meloni ribalta il messaggio di Mattarella: Il Csm resti fuori dalle diatribe politicheGiorgia Meloni ribalta il messaggio di Sergio Mattarella sul referendum sulla giustizia: Csm si mantenga estraneo dalle diatribe politiche. lanotiziagiornale.it
"Il 22 e il 23 di marzo non si vota sul Governo, si vota sulla giustizia". Lo ha ribadito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a Sky Tg24. E qualsiasi sia la decisione che gli italiani prenderanno, inciderà sulle loro vite, e inciderà sulle loro vite facebook
Il governo Meloni ha smesso di raccontare favole e ha cominciato a fare danni veri. Il cosiddetto “Dl bollette” dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni una vera disgrazia. Doveva essere il decreto che abbassa le bollette. È riuscito, per ora, ad abbassare i titoli x.com