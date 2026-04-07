Giorgia Meloni attacca la redazione unica per aver diffuso una foto con un pentito del clan Senese

Una foto scattata nel 2019 sta suscitando polemiche in queste ore. La diffusione dell’immagine, che mostra un pentito collegato al clan Senese, ha portato a critiche nei confronti della cosiddetta “redazione unica”. La leader di un partito ha commentato pubblicamente l’episodio, accusando la diffusione dell’immagine di aver alimentato polemiche e tensioni. La questione ha subito attirato l’attenzione dei media e generato discussioni sui canali social.

Una foto di sette anni fa sta facendo discutere oggi. Si tratta di uno scatto risalente al 2019, presso l’Hotel Marriott di Milano, in cui compaiono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Gioacchino Amico, indicato dagli inquirenti come referente in Lombardia del clan camorristico dei Senese e oggi collaboratore di giustizia nell’inchiesta Hydra. L’immagine è emersa nelle anticipazioni della trasmissione Report e sta scatenando reazioni immediate sia da parte della premier che dell’opposizione. Poco fa la premier ha affidato il suo pensiero a un lungo post sui social, puntando il dito contro “la redazione unica”: “ Oggi la “redazione... 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Giorgia Meloni attacca “la redazione unica” per aver diffuso una foto con un pentito del clan Senese La foto del pentito del clan Senese con Giorgia Meloni e i suoi strani rapporti con Fratelli d’ItaliaGioacchino Amico, ex referente del clan Senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra, nel 2018 sosteneva di avere importanti... Leggi anche: Meloni e la foto col pentito del clan Senese: “Solo fango, non mi faccio intimidire” Temi più discussi: Matteo Renzi provoca Giorgia Meloni dopo l'attacco Usa all'Iran, poco più di un peluche di Trump, non conta; Carofiglio attacca Meloni: Su Trump dichiarazioni inaudite, bisogna ricordarle fino alle elezioni; Meloni riflette sul rimpasto: 'Il governo continuerà sulla sicurezza'; La Vardera: Meloni mi ha scritto a mezzanotte per lamentarsi. Ha dimenticato che toni usava all'opposizione. Governo, oggi l’informativa di Crosetto su caso Sigonella. Foto di Meloni con il pentito dei Senese, la premier attacca la stampa: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni con la crisi energetica e il conflitto in Iran: oggi il ministro della Difesa Crosetto presenterà alla Camera ... fanpage.it Meloni replica a foto con pentito clan Senese: Mio impegno contro la mafia è cristallinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Meloni replica a foto con pentito clan Senese: Mio impegno contro la mafia è cristallino ... tg24.sky.it Sì vola! Ennesima scoperta di Report. Uno scatto del 2019 immortala Gioacchino Amico, all'epoca referente del clan Senese in Lombardia e ora collaboratore di giustizia, con Giorgia Meloni. Vicino a Fratelli d'Italia, aveva un pass alla Camera. Report rivela: “Il - facebook.com facebook Giorgia #Meloni anziché rispondere alla domanda, sollevata grazie ad una notizia pubblicata da Report (il pezzo va in onda il 12 aprile su Rai3) sul perché la premier abbia una foto con tale Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia e oggi c x.com