La guerra in Iran rischia di far saltare i Giochi del Mediterraneo a Taranto | il problema sono le navi per gli atleti

La possibilità che la guerra in Iran possa influenzare i Giochi del Mediterraneo a Taranto si sta facendo sempre più concreta, a causa delle complicazioni legate alle navi utilizzate dagli atleti. La preoccupazione si diffonde tra gli organizzatori e le autorità locali, che monitorano attentamente la situazione. Al momento, non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma l’ombra di un possibile spostamento o rinvio si fa sentire.