La guerra in Iran rischia di far saltare i Giochi del Mediterraneo a Taranto | il problema sono le navi per gli atleti
La possibilità che la guerra in Iran possa influenzare i Giochi del Mediterraneo a Taranto si sta facendo sempre più concreta, a causa delle complicazioni legate alle navi utilizzate dagli atleti. La preoccupazione si diffonde tra gli organizzatori e le autorità locali, che monitorano attentamente la situazione. Al momento, non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma l’ombra di un possibile spostamento o rinvio si fa sentire.
La voce si rincorre da qualche giorno: davvero i Giochi del Mediterraneo rischiano nuovamente di saltare, o quantomeno essere rinviati? Stavolta però non c’entrerebbero i veti politici, ritardi, scontri istituzionali che a vario titolo hanno contrassegnato l’organizzazione e che ormai sembrano finalmente superati: adesso a mettere ancora in discussione la rassegna che dovrebbe svolgersi il prossimo agosto a Taranto è la guerra in Iran. Il primo a lanciare l’ allarme è stato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha esternato la sua preoccupazione nel corso dell’ultima giunta, sollevando ufficialmente la questione. Il Quotidiano di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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