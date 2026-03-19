Alleanza tra mafie in Lombardia | si pente il presunto boss Gioacchino Amico

In Lombardia, si apre una nuova fase nel procedimento «Hydra» grazie alla collaborazione di un presunto boss, Gioacchino Amico, che ha deciso di pentirsi. Amico viene indicato come uno dei vertici del sistema mafioso lombardo e si ritiene che abbia legami con la camorra del clan dei Senese. La sua testimonianza potrebbe avere ripercussioni significative sul caso.

C'è un nuovo pentito nel procedimento «Hydra» sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie in Lombardia ed è Gioacchino Amico, presunto vertice del «sistema mafioso lombardo» per conto della camorra del clan dei Senese. E’ emerso dalla prima udienza del maxi processo milanese a carico di 45 imputati, tra cui proprio Amico. Lo ha spiegato la pm Alessandra Cerreti depositando il suo verbale del 3 febbraio, oltre a quello dell’altro nuovo collaboratore di giustizia Bernardo Pace, morto suicida in carcere tre giorni fa. Tre pentiti avevano già parlato nelle indagini e nel filone del processo abbreviato. Il maxi processo, dopo la costituzione delle parti, con la presenza di molti imputati detenuti e in videocollegamento dalle varie carceri, è stato aggiornato al 30 aprile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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