Hanno ritrovato mio papà sono devastata Questo è il viaggio più difficile che abbia mai fatto | Helena Prestes vola dal papà disperso dopo un incidente in Brasile

Helena Prestes ha annunciato di aver ritrovato suo padre, disperso dopo un incidente in Brasile. La notizia è stata condivisa su Instagram, evidenziando il percorso difficile affrontato dalla famiglia. Questo ritrovamento rappresenta un momento di grande sollievo e di speranza in una vicenda complessa e delicata.

Helena Prestes ha ritrovato il padre, dato per disperso dopo un incidente in Brasile. L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato la storia su Instagram. L’uomo ha avuto un incidente ed è stato trasportato in ospedale. Tuttavia, non avendo i documenti con sé, lo staff medico e le autorità brasiliane non hanno avuto modo di identificarlo. La svolta è arrivata grazie a un cugino di Helena, che ha visto su un giornale locale, il Jornal Butantã, la foto dello zio in barella e con un collare cervicale. Il signor Prestes è caduto davanti a una macelleria di San Carlos e ha perso i sensi. Il cugino di Helena si è recato in ospedale dove ha confermato l’identità dello zio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

