Fru dei Jackal ha una relazione con una ragazza conosciuta come Em_Rota, nota sui social. La coppia ha iniziato a condividere foto insieme sui loro profili Instagram nel 2022. Da allora, sono stati pubblicati diversi scatti che mostrano il loro legame. La fidanzata di Fru è presente sui social media e le sue immagini sono state viste da molti follower.

Fru è legata alla fidanzata, ragazza nota sotto il profilo Instagram, EmRota dal 2022, quando sono apparse sui profili social le prime foto insieme. Stasera i The Jackal presenteranno il nuovo programma, Stasera A Letto Tardi in onda su Raidue a partire dalle 21:40. Gianluca Colucci, noto come Fru (nome ispirato da Jack Frusciante), è nato a Napoli nel 1995 e dopo un’infanzia tra Lazio e Calabria per gli seguire le trasferte lavorative del padre, ritorna nel capoluogo campano, dove consegue il diploma nel 2014, per poi studiare il basso al conservatorio ed avvicinandosi al mondo della recitazione, coltivando una passione per i film di Vincenzo Salemme e Luciano De Crescenzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la misteriosa fidanzata di Fru dei Jackal

Leggi anche: Fru (The Jackal) torna a Sanremo come ballerino misterioso dei The Kolors

