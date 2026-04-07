giallo mania come elettra lamborghini tutte pronte ad indossarlo

In questo periodo si nota una crescente attenzione verso le tendenze di moda legate ai colori, con molte persone che scelgono di indossare tonalità che si adattano alle stagioni. Recentemente, alcune celebrity sono state viste sfoggiare abiti e accessori di tonalità vivaci, come il giallo, che stanno conquistando le vetrine e i guardaroba. La stagione in corso vede un ritorno alle sfumature più calde e luminose, in contrasto con i classici colori invernali come nero e grigio.

Ogni stagione ha i suoi colori. Così come il bianco si sceglie d’estate per esaltare l’abbronzatura, in inverno ci rifugiamo in palette più “facili” come nero, marrone, grigio e blu notte. Poi arrivano le passerelle a rimescolare le carte, spingendoci oltre la comfort zone con nuance inaspettate e abbinamenti più audaci. Questa primavera 2026 ha un protagonista assoluto: il giallo. Luminoso, energico, sorprendentemente abbinabile. A consacrarlo definitivamente non sono solo le collezioni ready-to-wear, ma anche le it-girl e le celebrity che lo stanno reinterpretando in chiave personale. Dal giallo sole acceso al limoncello sofisticato del completo Pucci vintage sfoggiato da Hailey Bieber, questa tonalità è diventata il tocco che non sapevamo di desiderare nel guardaroba di stagione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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