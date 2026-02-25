Sanremo 2026 Elettra Lamborghini non riesce a dormire e va su tutte le furie | Siamo tutti stanchi morti

Elettra Lamborghini non riesce a dormire a causa delle feste collegate al Festival di Sanremo 2026 e sbotta sui social. Alle 3,15 della notte tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio, infatti, la cantante ha scritto sui social: “Porca troia fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica é devastante!! Siamo tutti stanchi morti ma cosí é impossibile dormire giuro”. L’interprete del brano Voilà ha anche postato una stories su Instagram, successivamente rimossa: “Raga sono le 3 del mattino con tutto il rispetto abbassate il volume ai festini accanto a dove alloggiano gli artisti. poi ci sbattiamo dalla mattina alla sera interviste prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente. 🔗 Leggi su Tpi.it

