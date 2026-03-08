Domenica In torna questa settimana con un appuntamento speciale dedicato all’8 marzo. Tra gli ospiti ci sono Elettra Lamborghini e Alessandro Gassman, pronti a condividere le loro esperienze e a partecipare alle discussioni in studio. La puntata vede la partecipazione di figure di spicco nei settori della musica, del cinema e dell’intrattenimento, che si preparano a intrattenere il pubblico con interviste e momenti di spettacolo.

Domenica 8 marzo, torna l'appuntamento con il salotto di Domenica In, pronto a regalare un pomeriggio ricco di emozioni e grandi ospiti. La trasmissione, guidata come sempre da Mara Venier, andrà in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 14 su Rai 1. Ad animare lo storico show domenicale, al fianco della conduttrice, si conferma il trio composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La musica e il cinema saranno i grandi protagonisti della puntata, con una parata di stelle reduci dal successo sanremese e dal mondo della fiction. Riflettori accesi sulla musica con Elettra Lamborghini, che presenterà il brano Voilà, e Francesco Renga, con il nuovo singolo Il meglio di me. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Domenica In, gli ospiti del'8 marzo da Elettra Lamborghini ad Alessandro Gassman

Da noi… a ruota libera, domenica 8 marzo: gli ospiti e le anticipazioni di oggi(Adnkronos) – Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma...

Da Elettra Lamborghini ad Arisa, i preparativi per Sanremo 2026 iniziano con la maschera “di plastica”I big in gara di Sanremo 2026 stanno portando a termine gli ultimi preparativi per dare il via all'evento con stile.

Altri aggiornamenti su Elettra Lamborghini.

Temi più discussi: Elettra Lamborghini caos a Domenica In, dal telefono alle pizzette: cosa è successo; Domenica In - Sanremo 2026, Tommaso Paradiso rimprovera Mara Venier: Ma che ti ho fatto?. E Ditonellapiaga non smette di piangere; Speciale 'Domenica in' con Mara Venier e i protagonisti del Festival di Sanremo; Domenica In, tra gli ospiti Elettra Lamborghini e Francesco Renga.

Domenica In, oggi nuovo appuntamento: tutti gli ospiti in studioReduci dal recente successo sanremese, Elettra Lamborghini, con il brano Voilà, e Francesco Renga, con Il meglio di me, ospiti oggi 8 marzo del nuovo appuntamento con Domenica In, condotto da Ma ... adnkronos.com

Domenica In: ospiti e anticipazioni dell'8 marzoIl panorama musicale sarà rappresentato da Elettra Lamborghini, che presenterà il suo successo sanremese Voilà, e da Francesco Renga, con il brano Il meglio di me. it.blastingnews.com

Elettra Lamborghini quando vuole dormire, ma sente i festini bilaterali o il cane che vomita nel letto #SanremoTop #Sanremo2026 x.com

Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini · Voilà. DIVANJI SUL DIVANANJI #voilá - facebook.com facebook