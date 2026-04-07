Ghost Tour Catania

Un tour nel centro storico di Catania rivela storie di fantasmi, leggende e misteri che si intrecciano tra le vie e gli edifici della città. Durante la passeggiata, verranno raccontati episodi legati a figure spettrali e fatti insoliti che si sono verificati nel passato locale. L’itinerario si concentra su dettagli e aneddoti che si tramandano nel tempo, offrendo un’occasione per scoprire aspetti insoliti della città.

Fantasmi, case e luoghi infestati, leggende, episodi e testimonianze al limite dell’incredibile. Catania è una città misteriosa che riserva molte sorprese per gli amanti del genere. Quando? Venerdi 10 aprile partenza ore 20 ritrovo ore 19:45 al Bastione degli Infetti. Luogo di conclusione del tour: via Crociferi. Itinerario: Bastione degli Infetti, Piazza Dante, Collina di Monte Vergine, Vicolo Maura, Terme della Rotonda, Via Mecca, Via Crociferi. Durata: circa due ore, munirsi di scarpe comode e abbigliamento da passeggio. Prezzo: 12 euro a persona. Numero massimo di partecipanti: 35 persone. Prenotazione obbligatoria via E-mail a infomarinomistero@gmail. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Ghost Tour Paranormal Activity: il primo tour di avventura paranormale con un ghost hunter basato sull’indagine in italiaL'Associazione Culturale De Rebus Neapolis unica a Napoli nello studio e divulgazione di fenomeni, detti paranormali, non spiegabili in base alle... Leggi anche: Ghost Tour San Valentino MISTERIOSA CATANIA