Ghost Tour Paranormal Activity | il primo tour di avventura paranormale con un ghost hunter basato sull’indagine in italia

Il Ghost Tour Paranormal Activity è il primo percorso di avventura paranormale in Italia condotto da un ghost hunter professionista. Organizzato dall'Associazione Culturale De Rebus Neapolis a Napoli, il tour attraversa i luoghi più suggestivi e infestati del centro storico, offrendo un'analisi approfondita e rispettosa di fenomeni paranormali ancora senza spiegazione scientifica. Un'esperienza dedicata a chi desidera scoprire il lato misterioso della città in modo autentico e sobrio.

L'Associazione Culturale De Rebus Neapolis unica a Napoli nello studio e divulgazione di fenomeni, detti paranormali, non spiegabili in base alle leggi scientifiche conosciute, organizza con un GHOST HUNTER (Cacciatore di Fantasmi) un percorso tra i luoghi più infestati del centro antico di.

