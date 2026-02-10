Ghost Tour San Valentino

Venerdì 13 febbraio a Catania si svolge un Ghost Tour speciale per San Valentino. La serata porta i partecipanti tra le storie e i misteri d’amore nascosti nella città e in Sicilia, offrendo un modo originale per festeggiare la festa degli innamorati.

Ghost Tour Speciale San Valentino Catania venerdì 13 febbraio. Storie e misteri d'amore a Catania e in Sicilia. A cura di Maria Grazia Attanasi, guida turistica e storica, e Gian Luca Marino, giornalista e scrittore specializzato in misteri. Tra delitti, amori felici, torbide ed ineluttabili.

Il Ghost Tour Paranormal Activity è il primo percorso di avventura paranormale in Italia condotto da un ghost hunter professionista.

Questa sera torna nelle sale il film cult “Ghost” in una versione restaurata in 4K.

San Valentino Nostro

