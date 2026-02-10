Ghost Tour San Valentino

Da cataniatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 13 febbraio a Catania si svolge un Ghost Tour speciale per San Valentino. La serata porta i partecipanti tra le storie e i misteri d’amore nascosti nella città e in Sicilia, offrendo un modo originale per festeggiare la festa degli innamorati.

Ghost Tour Speciale San Valentino Catania venerdì 13 febbraio. Storie e misteri d’amore a Catania e in Sicilia. A cura di Maria Grazia Attanasi, guida turistica e storica, e Gian Luca Marino, giornalista e scrittore specializzato in misteri. Tra delitti, amori felici, torbide ed ineluttabili.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ghost Tour

Ghost Tour Paranormal Activity: il primo tour di avventura paranormale con un ghost hunter basato sull’indagine in italia

Il Ghost Tour Paranormal Activity è il primo percorso di avventura paranormale in Italia condotto da un ghost hunter professionista.

‘Ghost’: di nuovo in sala per San Valentino

Questa sera torna nelle sale il film cult “Ghost” in una versione restaurata in 4K.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

San Valentino Nostro

Video San Valentino Nostro

Ultime notizie su Ghost Tour

Argomenti discussi: Cosa fare a Milano nel mese delle Olimpiadi, Carnevale, San Valentino e MFW.

ghost tour san valentinoPretty Woman e Ghost tornano al cinema per San Valentino, Moulin Rouge a MarzoFilm cult tornano al cinema e superano le nuove uscite. Pretty Woman, Ghost e Moulin Rouge in sala per San Valentino. Un fenomeno che sta cambiando il cinema italiano ... badtaste.it

ghost tour san valentinoGhost: l'amore oltre il tempo torna al cinema per San Valentinoll 14 febbraio, per un solo giorno, il cult con Patrick Swayze e Demi Moore torna al cinema in versione restaurata 4K. Ghost il regalo perfetto per un San Valentino indimenticabile. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.