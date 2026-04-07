Il 7 aprile andrà in onda su Canale5 la settima puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale sono previste una nuova eliminazione e l’analisi della crisi emotiva vissuta da Antonella Elia. La puntata si concentrerà anche sul risultato del terzo concorrente eliminato, che sarà annunciato nel corso della trasmissione. La trasmissione continuerà a seguire i momenti salienti del reality, con attenzione alle dinamiche tra i partecipanti.

Il 7 aprile, Canale5 trasmetterà la settima puntata del Grande Fratello Vip con una nuova eliminazione e l’analisi della crisi emotiva di Antonella Elia. L’evento, guidato da Ilary Blasi, vedrà il distacco di uno dei tre concorrenti attualmente in nomination. L’appuntamento televisivo inizierà intorno alle 21.20, posizionandosi subito dopo il programma condotto da Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna. Insieme alla conduttrice, analizzeranno l’andamento della casa le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. L’atmosfera all’interno della residenza sta subendo una trasformazione netta. Dopo diverse settimane di convivenza, i rapporti tra i partecipanti hanno ormai definito chi siano gli alleati e chi i rivali, portando alla luce le prime strategie e tensioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip: tra crisi di Antonella Elia e il verdetto del terzo eliminato

Grande Fratello Vip, anticipazioni del 7 aprile: la crisi di Antonella Elia e il terzo eliminatoTorna martedì 7 aprile il talent show più longevo della tv italiana, il Grande Fratello nella sua versione Vip, che giunge così alla settima puntata.

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