Nessuna lite in hotel tra Antonella Elia e Barbara Prezya del GF Vip | alloggiano in alberghi diversi

Secondo quanto riportato, Antonella Elia e Barbara Prezya, entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip, non sono stati coinvolti in alcun alterco. Le due si trovano in hotel differenti e non ci sono segnalazioni di tensioni tra loro prima dell’ingresso nella Casa. Fanpage.it ha confermato che non ci sono episodi di lite o discussioni tra le due partecipanti.

Fanpage.it ha appreso che non ci sarebbe stata alcuna lite tra i concorrenti del Grande Fratello a poche ore dall’ingresso nella Casa. I futuri Vipponi sono stati alloggiati in hotel differenti proprio per evitare incontri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Grande Fratello Vip, lite furiosa tra Antonella Elia e Barbara Prezia: “Si sono dette di tutto”L'attesa dei fan è quasi finita, stasera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, tra i concorrenti che approderanno nella casa ci... GF Vip 2026, prime polemiche: Guendalina Tavassi esclusa, lite Paola Caruso e Antonella EliaIl Grande Fratello Vip non è ancora iniziato, ma le polemiche – come era facile immaginare – non mancano. Tutti gli aggiornamenti su Antonella Elia Lite in hotel prima del Grande Fratello Vip 2026: Urla e parole pesanti, clima tesissimo tra due concorrentiClima già teso prima del via del Grande Fratello Vip 2026: in hotel scoppia una lite tra Antonella Elia e Barbara Prezia, ecco cosa è successo nelle ore che precedono l’ingresso nella Casa. gay.it Grande Fratello Vip 8: le urla di Antonella Elia in hotel scuotono la vigilia della direttaUn vivace confronto in hotel tra concorrenti accende i riflettori sul reality ancora prima della partenza: protagonisti Antonella Elia e altri vip coinvolti in una lite rumorosa. movieplayer.it