Martedì 7 aprile torna su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello Vip, il reality più longevo della televisione italiana. In questa occasione, si parlerà di una crisi tra alcuni concorrenti e della decisione di eliminare un terzo partecipante. La puntata si preannuncia ricca di momenti di tensione e confronti tra i protagonisti della casa.

Torna martedì 7 aprile il talent show più longevo della tv italiana, il Grande Fratello nella sua versione Vip, che giunge così alla settima puntata. Nella Casa più spiata d’Italia guidata da Ilary Blasi, sotto lo sguardo attento delle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, il clima sta decisamente cambiando. Ormai le dinamiche sembrano essersi sviluppate, le simpatie (e antipatie) delineate e con le strategie dei vari concorrenti sono emerse anche le prime tensioni. Questa sera il momento clou sarà segnato da una nuova eliminazione mentre in nomination ci sono tre nomi forti: Ibiza Altea, Antonella Elia e Marco Berry. Chi uscirà dalla Casa? Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 7 aprile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, anticipazioni del 7 aprile: la crisi di Antonella Elia e il terzo eliminato

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