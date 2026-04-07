Stasera su Canale 5 va in onda il settimo episodio del Grande Fratello Vip 2026, trasmesso intorno alle 22:00. Nel corso della puntata si svolge uno scontro tra i concorrenti Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry, con un verdetto che riguarda i tre nominati. La puntata si concentra su questa fase del gioco e sulla decisione finale relativa ai partecipanti coinvolti.

Il settimo appuntamento del Grande Fratello Vip 2026 sbarca su Canale 5 stasera, martedì 7 aprile, intorno alle ore 22:00, con una sfida decisiva tra Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry. La serata vede protagonista la conduttrice Ilary Blasi, affiancata dalle commentatrici Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. A venti giorni dall’inizio dell’edizione, il clima all’interno della Casa è caratterizzato da forti attriti. Mentre l’episodio di stasera decreterà l’uscita di uno dei tre nominati, l’attenzione si sposta anche sulle dinamiche interne tra i concorrenti rimasti in gioco. L’analisi dei numeri e le strategie di sopravvivenza. I dati raccolti dai sondaggi online indicano un netto vantaggio per Antonella Elia, che raccoglie il 49,53% dei voti, posizionandosi come la più protetta dal pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip: scontro totale tra vip e verdetto per i tre nominati

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