Nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un episodio di forte tensione tra alcuni concorrenti, con uno scontro che ha coinvolto in modo particolare Antonella Elia. Durante un momento di confronto, si è parlato di un episodio in cui qualcuno avrebbe portato via delle cose appartenenti alla concorrente. La situazione ha generato discussioni tra i partecipanti e ha attirato l’attenzione dei media.

Tensione altissima nella casa del Grande Fratello Vip, dove uno scherzo si è trasformato in un caso destinato a far discutere. Protagonisti Antonella Elia e Dario Cassini, finiti al centro di una lite durissima dopo la sparizione di alcuni oggetti personali. Tra questi, anche le pillole per la pressione arteriosa del comico, dettaglio che ha immediatamente acceso lo scontro e portato la discussione su un piano ben più delicato. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe stata la showgirl a nascondere la valigia di Cassini durante uno scherzo. Tuttavia, la presenza dei medicinali tra gli oggetti “spariti” ha fatto esplodere la polemica, con Dario che ha accusato apertamente Antonella: «Non mi puoi nascondere le pillole per la pressione arteriosa». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - GF Vip, scontro totale con Antonella Elia: “Gliele ha portate via!”. Si scopre tutto

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“Io quando esco da qui ho una carriera, amici e dei figli. Lei è sola”. Al Grande fratello Vip è scontro tra Antonella Elia e Dario Cassini. - facebook.com facebook

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