GF VIP 2026 Raimondo Todaro riabbraccia la figlia Jasmine Poi le parole sull' ex Francesca Tocca | Una super mamma

Durante una puntata del Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro ha avuto un momento di grande emozione, riabbracciando la figlia Jasmine, nata dall’unione con la sua ex moglie. Dopo questa riunione, il ballerino ha commentato pubblicamente la maternità della sua ex compagna, definendola una “super mamma”. L’evento ha suscitato molta attenzione tra i presenti e i telespettatori.

Grandi emozioni nella casa del Grande Fratello Vip. Raimondo Todaro, ex maestro di Amici e concorrente del reality show, ha riabbracciato la figlia Jasmine, la piccola nata dall'amore (finito) con la sua ex moglie Francesca Tocca. “Non vivo mia figlia come lei meriterebbe”, ha detto prima di incontrare la sua bambina. Todaro nei giorni scorsi si è confidato con i suoi compagni di viaggio e si è lasciato andare a un racconto intimo e personale. ”Jasmine è una bambina speciale, che meriterebbe di svegliarsi e di andare a dormire con il papà. Questo non è possibile perché la vita ti mette davanti a delle scelte, non sempre si può volere tutto. 🔗 Leggi su Today.it

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