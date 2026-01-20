Groenlandia | aerei militari Usa sull’isola C’è il nulla osta danese
Recentemente, sono stati avvistati aerei militari statunitensi sulla Groenlandia, in conformità con il nulla osta rilasciato dalla Danimarca. Questo movimento rafforza la presenza strategica tra Nord America ed Europa settentrionale, evidenziando l’importanza crescente della regione artica nel contesto geopolitico globale.
L’asse strategico tra Nord America ed Europa settentrionale si rafforza con un nuovo dispiegamento di forze nei cieli artici. Gli aerei del Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano ( Norad ) arriveranno presto alla base spaziale di Pituffik, in Groenlandia, per dare il via a una serie di manovre congiunte di portata internazionale. La notizia, confermata ufficialmente attraverso i canali social del comando, sottolinea come l’operazione non sia una risposta a contingenze immediate, bensì il frutto di “operazioni in coordinamento con la Danimarca programmate da tempo”. La base di Pituffik, situata in una posizione geografica cruciale per il monitoraggio delle rotte polari, si conferma dunque un perno fondamentale per la sorveglianza dello spazio aereo boreale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Groenlandia, 100 soldati europei sull’isola? “Per Trump non cambia nulla”Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile incremento della presenza militare europea in Groenlandia, con circa 100 soldati.
Groenlandia, media inglesi: Gran Bretagna tratta con gli alleati Ue per inviare forze militari sull’isolaSecondo alcuni media britannici, la Gran Bretagna sta valutando con gli alleati europei l'invio di forze militari in Groenlandia.
Aerei militari Usa in Groenlandia per per operazioni programmate. La minaccia dei dazi di Trump affonda le Borse Ue: bruciati 225 miliardi - Donald Trump, che sarà a Davos mercoledì e giovedì, potrebbe tenere colloqui privati con i leader europei, tra cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. ilmessaggero.it
Groenlandia, Minniti: Con operazione militare USA sarebbe la fine della NATO
Groenlandia - In risposta alle tensioni create nell'UE dalle dichiarazioni del presidente USA Donald Trump sull'acquisizione della Groenlandia, forze militari danesi e francesi sono arrivate sull'isola. Aerei Hercules danesi sono atterrati a Nuuk e Kangerlussuaq facebook
Groenlandia, Londra pronta a inviare soldati, navi da guerra e aerei «per proteggerla da Russia e Cina»: il piano con l'Ue x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.