GeoCult 2026

Dal 2026, si svolge l’evento GeoCult, una rassegna di dieci giorni dedicata alla riscoperta del territorio. Durante questa manifestazione si potranno osservare da vicino il corso del Gerenzone, un fiume che attraversa la zona, e il cielo che si muove sopra le cime delle montagne. L’iniziativa invita i partecipanti a esplorare e conoscere meglio le caratteristiche naturali della regione.

Dieci giorni per riscoprire la terra sotto i piedi, l'acqua che scorre nel Gerenzone e il cielo che cambia sopra le cime. Dall'8 al 17 maggio Lecco ospita la terza edizione di Geocult, il festival italiano delle geoscienze promosso dal Comune e da Fondazione Teàrte Lecco in collaborazione con Tconnetto. Una manifestazione che, edizione dopo edizione, sta trasformando piazze, rive e teatri cittadini in luoghi di scoperta scientifica e di narrazione del territorio. Il tema guida di quest'anno è "Radici e Flussi. Dalle rocce di Cermenati alle acque del futuro": un filo conduttore che attraversa il rapporto tra memoria geologica e trasformazione continua, tra ciò che affonda le sue radici nel passato e ciò che si muove, inarrestabile, verso il domani. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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