Durante il weekend di Pasqua, a Genova, un'operazione che ha coinvolto circa 500 carabinieri ha portato a una serie di interventi nel tentativo di contrastare il crimine. In uno dei casi, un uomo di 36 anni, di nazionalità romena, è stato messo sotto indagine dopo aver aggredito una donna nel quartiere di Sampierdarena, tentando di sottrarle alcuni beni.

Un uomo di 36 anni, originario della Romania, è finito sotto indagine dopo aver aggredito una donna nel quartiere di Sampierdarena per sottrarle i suoi beni. L’episodio è avvenuto mentre la vittima stava rientrando nell’androne della propria abitazione. Il malvivente ha colpito la donna alle spalle, utilizzandola come bersaglio di un’estorsione violenta. Sotto la minaccia di un coltello, la signora è stata costretta a consegnare sia il proprio telefono cellulare che la borsa. Questo intervento si inserisce in un piano di sicurezza più ampio coordinato dal comando provinciale, che ha intensificato i presidi durante le festività pasquali. Per garantire la tranquillità pubblica sono stati mobilitati oltre 500 carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, blitz di Pasqua: 500 carabinieri e colpi al crimine

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