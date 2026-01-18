Triplo blitz dei ladri a Fermignano | due colpi messi a segno a 500 metri dalla caserma dei carabinieri
A Fermignano, recenti episodi di furto hanno interessato due appartamenti in via Luca Della Robbia, a breve distanza dalla caserma dei Carabinieri. Si tratta di un triplo blitz di ladri avvenuto recentemente, che ha colpito la zona in modo mirato e rapido. La serie di furti evidenzia la vulnerabilità dell’area e la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per tutelare i residenti.
FERMIGNANO La città di nuovo sotto la morsa dei ladri. Colpiti, un paio di giorni fa, due appartamenti, uno sopra l’altro, in via Luca Della Robbia, a Fermignano. In precedenza, ai confini con il comune di Urbino, nella zona della Sogesta, la razzia dei furfanti ha colpito una villetta pressoché isolata. Nessuna riflessione o, quantomeno, un allentamento della morsa nel post periodo delle festività natalizie, anzi, attenzione e concentrazione, elevate al cubo, perché i topi di appartamento sono tornati a colpire. Questa volta, dopo la zona Peep in periodo pre-natalizio, hanno preso di mira un quartiere, pressoché centrale, ubicato in contrada Pieve, a nemmeno 500 metri dalla Caserma locale dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Leggi anche: Tuscia nel mirino dei ladri: colpi a Tuscania e paura all’Ellera, malviventi messi in fuga dai residenti
Leggi anche: Svolta sul furto dei gioielli a Louvre: arrestati due sospetti. Il blitz in aeroporto prima della fuga in Algeria: «Sono ladri esperti di colpi su commissione»
Il ritorno dei ladri d’appartamento. Portati via vestiti, gioielli e bottiglie. Nuova incursione nella zona Peep di Fermignano - FERMIGNANO Sono tornati i ladri di appartamenti a due mesi di distanza dopo gli ultimi episodi. corriereadriatico.it
#Laziostory | VIDEO, 11 gennaio 2009, #Reggina-#Lazio 2-3: triplo #Pandev e blitz in zona Champions - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.