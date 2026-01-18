Triplo blitz dei ladri a Fermignano | due colpi messi a segno a 500 metri dalla caserma dei carabinieri

A Fermignano, recenti episodi di furto hanno interessato due appartamenti in via Luca Della Robbia, a breve distanza dalla caserma dei Carabinieri. Si tratta di un triplo blitz di ladri avvenuto recentemente, che ha colpito la zona in modo mirato e rapido. La serie di furti evidenzia la vulnerabilità dell’area e la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per tutelare i residenti.

