Roma Fila di clienti rimasti senza spacciatore Il blitz dei Carabinieri manda in tilt lo spaccio al Quarticciolo 18 arresti Sequestrate oltre 500 dosi di coca e crack

A Roma, il blitz dei Carabinieri nel quartiere Quarticciolo ha portato all’arresto di 18 persone e al sequestro di oltre 500 dosi di droga, tra coca e crack. L’intervento ha interrotto temporaneamente le attività di spaccio, lasciando senza approvvigionamento numerosi clienti. Questo intervento dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nella città.

A Roma, nel quartiere Quarticciolo, sono stati eseguiti controlli che hanno portato al sequestro di circa 600 dosi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, crack e hashish. Un'operazione delle forze dell'ordine al Quarticciolo di Roma ha portato all'arresto di 18 persone, sequestrando circa 500 dosi di droga e armi. I carabinieri della compagnia di Casilina e del primo reggimento Tuscania hanno condotto una operazione a tenaglia nel dedalo di via del quartiere.

