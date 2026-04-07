Genocidi guerre e blocco di aiuti umanitari | La città vieti la presenza israeliana

Un appello è stato rivolto affinché la città di Brindisi venga dichiarata zona senza presenza israeliana, riguardando attività di natura economica, industriale e militare. La richiesta si inserisce in un contesto di tensioni legate a conflitti, genocidi e blocchi di aiuti umanitari. La proposta mira a escludere qualsiasi coinvolgimento di aziende o rappresentanti israeliani nel territorio.

Il comitato di Brindisi 'Contro il genocidio del popolo palestinese' condanna la nuova legge sulla pena di morte e saluta la partenza della flottiglia umanitaria diretta a Gaza BRINDISI - "Che la città di Brindisi divento territorio vietato a qualsiasi presenza israeliana, sia essa economica, industriale o militare". Questa la richiesta formale che il comitato di Brindisi 'Contro il genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo, per la Pace' ha indirizzato al sindaco Pino Marchionna, denunciando le politiche di Israele nel contesto del conflitto in Medio Oriente. "Chiediamo che la nostra città si dissoci... 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Gaza, la Flotilla in partenza da Napoli porta aiuti umanitari oltre il blocco. La Spagna fornirà aiuti umanitari a CubaLa Spagna fornirà aiuti umanitari a Cuba in coordinamento con le Nazioni Unite, lo ha confermato il Ministero degli Esteri di José Manuel Albares... Temi più discussi: Quando emerge un movimento; Come l’Italia continua a rifornire la macchina di guerra israeliana; Israele, tortura e genocidio come metodo: Il rapporto ONU che trasforma la denuncia in accusa politica; Giornata dei bambini palestinesi: infanzia rubata, volontà incrollabile. La guerra e la fame. Il blocco di Hormuz può scatenare una crisi alimentare globaleSecondo le stime del World Food Programme 45 milioni di persone a rischio se il conflitto non dovesse terminare entro l'estate con i prezzi del petrolio sopra ... huffingtonpost.it Guerra e blocco merci tra i temi della settimana della sostenibilità di Confindustria Veneto EstFerme in mare migliaia di navi con merci da e verso il Veneto, l’Italia, l’Europa. La guerra in Iran, e il blocco dello stretto di Hormuz, non permettono di prevedere più nulla. Gli imprenditori ... rainews.it Laico. Utopico. Metapoetico. Reportage delle memorie belliche che svela l'incapacità di spiegare la tragedia come nodo doloroso di una generazione:Sereni scava nella sua coscienza - come in noi spettatori di genocidi contemporanei - esperienza di sconfitt x.com GENOCIDI DI OGGI E DI IERI - facebook.com facebook