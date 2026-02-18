La Spagna fornirà aiuti umanitari a Cuba
La Spagna invierà aiuti umanitari a Cuba dopo l’incontro tra i ministri degli Esteri, José Manuel Albares e Bruno Rodríguez, a Madrid. La decisione arriva in risposta alle richieste di Cuba e coinvolge le Nazioni Unite, che coordineranno l’assistenza. Albares ha annunciato che la spedizione partirà nelle prossime settimane, portando medicine e cibo.
in coordinamento con le Nazioni Unite, lo ha confermato il Ministero degli Esteri di José Manuel Albares dopo una visita a Madrid del suo omologo cubano, Bruno Rodríguez, e un incontro su richiesta di quest’ultimo. Pedro Sánchez segue così le orme della presidente messicana Claudia Sheinbaum, che la scorsa settimana ha inviato all’Avana due navi militari cariche di oltre 800 tonnellate di aiuti umanitari. “Continueremo a sostenere e a intraprendere tutte le azioni diplomatiche necessarie per poter recuperare il flusso di petrolio, perché non si può impiccare un popolo in questo modo”, ha dichiarato in quell’occasione Sheinbaum evocando anche la possibilità di stabilire un ponte aereo tra i due Paesi latino-americani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
