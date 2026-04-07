Gemini | stop ai legami affettivi per proteggere i minori

Google ha comunicato martedì le modalità tecniche adottate da Gemini per impedire che questa intelligenza artificiale crei legami affettivi o identità umane durante le conversazioni con utenti minorenni. La società ha specificato che queste misure sono state implementate per rispettare le restrizioni legate alla tutela dei minori. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali altre funzionalità o applicazioni di Gemini nel contesto delle interazioni online.

Google ha rivelato martedì i dettagli tecnici su come Gemini eviti di simulare legami affettivi o identità umane quando interagisce con utenti minorenni. L’iniziativa mira a tutelare la salute mentale dei giovanissimi attraverso l’implementazione di barriere comportamentali specifiche. Il colosso tecnologico ha spiegato, tramite un post sul proprio blog, che l’intelligenza artificiale dispone di protezioni relative alla persona. Questi limiti servono a scongiurare lo sviluppo di dipendenze emotive e a bloccare l’uso di termini che suggeriscano intimità o la manifestazione di necessità personali da parte del software. Tali misure arrivano dopo che esperti di salute mentale e sicurezza dell’infanzia hanno sollevato forti dubbi sulla pericolosità dei chatbot che agiscono come compagni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gemini: stop ai legami affettivi per proteggere i minori Nel carcere di Monza la stanza dell’affettività: uno spazio “libero” per i legami affettivi e intimiMonza, 28 gennaio 2026 - Un sanitario mancante ha ritardato di qualche giorno l’avvio del servizio, ma ora il traguardo è vicino. Leggi anche: Bullismo, adescamento, truffe: Strappato (Polizia Postale) “Proteggere i minori sul web è per noi una priorità”… anche grazie ai social