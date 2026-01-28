Nel carcere di Monza la stanza dell’affettività | uno spazio libero per i legami affettivi e intimi

A Monza nasce una stanza dedicata all’affettività nei penitenziari italiani. Dopo un ritardo causato dalla mancanza di personale sanitario, il servizio sta per partire. È uno spazio che permette ai detenuti di mantenere legami affettivi e intimi, un passo avanti importante nel modo di pensare alla detenzione. Ora si attende solo il via ufficiale per offrire questa possibilità a chi si trova in carcere.

Monza, 28 gennaio 2026 - Un sanitario mancante ha ritardato di qualche giorno l'avvio del servizio, ma ora il traguardo è vicino. Alla Casa circondariale di Monza sta per diventare operativa la "stanza dell'affettività", uno spazio dedicato agli incontri tra i detenuti e i loro partner o familiari, pensato per tutelare la dimensione affettiva e relazionale anche all'interno della detenzione. Un segnale di cambiamento. Un segnale concreto di cambiamento che incontra la soddisfazione di Paolo Piffer, professionista impegnato da anni nei percorsi di rieducazione in carcere e consigliere comunale di Civicamente.

