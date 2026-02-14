Bullismo adescamento truffe | Strappato Polizia Postale Proteggere i minori sul web è per noi una priorità… anche grazie ai social
La Polizia Postale ha denunciato un caso di bullismo online che ha coinvolto un ragazzo di 14 anni, causato da commenti offensivi diffusi sui social. Di fronte a questa situazione, le forze dell’ordine intensificano le azioni di prevenzione e formazione nelle scuole, con incontri dedicati ai genitori e agli studenti.
Repressione, ma soprattutto prevenzione. L’attività della Polizia Postale contro i reati tecnologici si sposta sempre più sul fronte dell’educazione digitale, per le persone adulte e ancor più per i giovani. Tema sotto i riflettori sempre e in particolare in questi giorni: febbraio è il mese della sicurezza in rete, il 10 si è celebrato il Safer Internet Day. E in prima linea ci sono proprio loro: ne parliamo con Barbara Strappato, direttrice della Prima Divisione del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. La polizia postale è particolarmente impegnata non solo sul fronte dalla repressione e controllo, ma anche su quello della prevenzione e della promozione dell'uso consapevole della tecnologia, specie verso i giovani. 🔗 Leggi su Feedpress.me
13/2/26. I consigli della Polizia Postale per evitare di perdere il controllo del proprio profilo e mettere a rischio i propri contatti Tre regole d'oro: 1 - Non cliccare mai sui link: 2 - Attivare l'autenticazione a due fattori: 3 - Verificare le sessioni attive (v.FB) x.com
