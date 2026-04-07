Una gattina di nome Rosi, vittima di violenze e torture tra il 22 e il 23 marzo in una strada di Roma, ha già trovato una famiglia disposta ad adottarla. Dopo aver ricevuto richieste di adozione dalla Francia e dagli Stati Uniti, l’animale è stato affidato a una nuova casa. La vicenda ha suscitato attenzione sui casi di maltrattamento animale nella città.

Sono arrivate da tutto il mondo richieste di adozione per la gattina Rosi, seviziata e torturata fra il 22 e il 23 marzo in via Tovaglieri nei pressi del parco Tor Tre Teste a Roma. Dopo 13 giorni di ricovero è fuori pericolo ed è stato annunciato che è stata adottata da una famiglia. Gattina Rosi come sta, le sue condizioni Nella puntata del 7 aprile di Storie Italiane, si è parlato delle condizioni di salute della gatta Rosi. In diretta dalla clinica Penelope, dove era stato portato l’animale è stato annunciato che non è più in pericolo di vita. Parco Tor Tre Teste, dove è stata ritrovata la gattina Rosi Come dichiarato dall’inviata del programma Rai, la gattina Rosi ha lottato tra la vita e la morte per otto giorni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gattina Rosi violentata a Roma, richieste d'adozione dalla Francia agli Usa ma ha già trovato una famiglia

La gattina Rosi è salva e ha già una famiglia: centinaia le richieste, l’appello è adottare altri miciSono centinaia le richieste di adozione arrivate per la gattina Rosi, che ha già trovato una famiglia.

Gattina Rosi stuprata a Roma, il veterinario: “Ha già sofferto tanto, ma non è condannata a morte”Il veterinario Paolo Selleri che ha in cura la gattina Rosi stuprata al Parco di Tor Tre Teste nel CVS di Roma si apettava miglioramenti più veloci:...

Temi più discussi: Basta stupri, Rosi ti vendicheremo. Lo striscione per la gattina violentata a Tor Tre Tre Teste; No, la gatta Rosi non ha subito violenza sessuale; La gatta stuprata a Tor Tre Teste lotta ancora tra la vita e la morte. Venerdì una manifestazione nel quartiere; Gattina Rosi stuprata a Roma, i veterinari: Combatte ma la situazione resta molto delicata, è all'ottavo giorno di ricovero.

La gattina Rosi dopo gli abusi al parco di Tor Tre Teste oggi resta in clinica: È una piccola guerrieraOgni giorno è un passo in più verso la vita: la gattina Rosi, violentata a Roma, sta meglio e continua la sua ripresa ... fanpage.it

Gattina Rosi violentata a Roma, richieste d'adozione dalla Francia agli Usa ma ha già trovato una famigliaGattina Rosi violentata a Roma, arrivate richieste d'adozione da Francia e Stati Uniti. Fuori pericolo, ha già trovato una famiglia ... virgilio.it

La gattina Rosi, violentata a Tor Tre Teste, è fuori pericolo. Salvata grazie al sangue di Ziva, gatta di Civita Castellana Del caso è stato interessato il delegato all'Ambiente e alla tutela degli animali della Città metropolitana di Roma, Rocco Ferraro, che ha pres - facebook.com facebook

Gattina Rosi stuprata a Roma: rischia di morire, ha bisogno urgente di una trasfusione x.com