Gattina Rosi stuprata a Roma il veterinario | Ha già sofferto tanto ma non è condannata a morte

Una gattina di nome Rosi è stata trovata vittima di violenza nel Parco di Tor Tre Teste, a Roma. Il veterinario che si occupa di lei ha riferito che l’animale, già molto provato, non ha ancora ripreso a mangiare ed è in uno stato di prostrazione. La questione ha suscitato attenzione e si attendono sviluppi nelle indagini.

Il veterinario Paolo Selleri che ha in cura la gattina Rosi stuprata al Parco di Tor Tre Teste nel CVS di Roma si apettava miglioramenti più veloci: "Ancora non mangia ed è abbattuta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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“Ancora non mangia ed è abbattuta”. Parla il veterinario specialistico, che ha in cura la gattina Rosi stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma - facebook.com facebook

Come molti di voi già sanno, la piccola Rosi, la gattina vittima di una brutale violenza nei giorni scorsi a Roma, è attualmente ricoverata presso il @cvs_roma, dove si trova in ottime mani e viene seguita con grande attenzione e professionalità. Le sue condizio x.com