Cosa aveva scoperto Chiara Poggi Garlasco bomba da Giletti | Cose innominabili

La puntata di “Lo Stato delle Cose” andata in onda ieri sera su Rai 3 ha riaperto il dibattito sul delitto di Garlasco. Ospite in studio, Massimo Giletti ha parlato di “cose innominabili” che sarebbero emerse nel corso delle indagini. Il caso di Chiara Poggi torna così sotto i riflettori, con nuove ipotesi e vecchie domande irrisolte.

La puntata di “Lo Stato delle Cose” andata in onda il 9 febbraio su Rai 3 ha riportato al centro del dibattito uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi anni, quello del delitto di Garlasco. Il programma condotto da Massimo Giletti ha scelto di riaccendere i riflettori su una vicenda che, a distanza di quasi vent’anni, continua a sollevare interrogativi, alimentando ipotesi, polemiche e nuove contrapposizioni tra le parti coinvolte. In apertura, Giletti ha ricostruito lo stato attuale dell’inchiesta, ricordando come un anno fa Andrea Sempio sia stato iscritto nel registro degli indagati e come la Procura di Pavia stia nuovamente analizzando i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi, nel tentativo di individuare elementi ritenuti decisivi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Garlasco Caso

Nel caso del delitto di Garlasco, gli avvocati dei Poggi ritengono di aver individuato il possibile movente, basandosi su quanto Chiara avrebbe scoperto sul computer di Alberto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

Ultime notizie su Garlasco Caso

Argomenti discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; L’omicidio di Chiara Poggi e l’ombra di un nuovo assassino; Garlasco in Tv, da Giletti sbarca Massimo Lovati: clamorose rivelazioni sui sicari di Chiara Poggi; Lovati rinviato a giudizio, ma continua con la tesi del sicario.

