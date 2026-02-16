Delitto di Garlasco Sempio | Famiglia Poggi non ha sospetti su di me io sono innocente
Andrea Sempio afferma di essere innocente dopo che la procura di Pavia sta valutando di chiedere un processo contro di lui per il delitto di Garlasco. La famiglia Poggi, coinvolta nel caso, non nutre sospetti nei suoi confronti e Sempio ha sottolineato di non aver mai avuto comportamenti sospetti. In un’intervista al Tg1, ha anche spiegato di voler chiarire ogni dubbio e di essere disponibile a collaborare con le autorità.
Andrea Sempio in un’intervista al Tg1, e nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco, ha parlato del fatto che la procura di Pavia potrebbe chiedere un processo a suo carico. “ Di sicuro non sono tranquillo, perché comunque, in una situazione del genere, nessuno può dire di essere tranquillo. Che ci possa essere una richiesta di rinvio a giudizio è una cosa che abbiamo messo in conto. Se ci sarà l’affronteremo, anche perché la richiesta di rinvio a giudizio non è appunto la sicurezza che poi ci sarà un processo”. Ai genitori di Chiara Poggi direbbe ‘Non c’entro nulla’ se li incontrasse? “Non credo neanche di aver bisogno di dirglielo, perché non credo ci sia il minimo sospetto, il minimo dubbio dalla loro parte”, ha risposto Sempio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
