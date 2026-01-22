Garlasco l' assassino di Chiara Poggi è fuggito dal retro? La seconda porta il canale e la strada parallela

Sul caso di Chiara Poggi a Garlasco, si indaga se l'assassino sia riuscito a fuggire dal retro della villa, utilizzando la seconda porta, il canale o la strada parallela. Le piste aperte puntano a ricostruire i movimenti dell'autore e a chiarire le modalità di fuga, per agevolare le indagini e fare luce sulla dinamica del delitto.

Nel delitto di Garlasco c’è un nuovo interrogativo: l’assassino (o gli assassini) di Chiara Poggi potrebbe essere fuggito dal retro? L’attenzione è rivolta sulla porta alle spalle della villetta della famiglia Poggi, che affaccia sulla campagna. Uscendo da quella porta c’è un canale. Superata la campagna, si arriva a una strada che corre parallela a quella principale che immette nel paese. La via di fuga alternativa nel delitto di Garlasco Dove conduce la porta sul retro della villetta dei Poggi Sulla scena del delitto di Garlasco più persone? L'ipotesi La via di fuga alternativa nel delitto di Garlasco “Il killer di Chiara Poggi potrebbe essere fuggito dal retro?“: è questo l’interrogativo che si pone la trasmissione Mattino Cinque nella mattinata di giovedì 22 gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, l'assassino di Chiara Poggi è fuggito dal retro? La seconda porta, il canale e la strada parallela Garlasco, "da dove è fuggito il killer di Chiara Poggi": l'ultima pistaL'indagine sul caso di Chiara Poggi si concentra ora sull'ultima possibile via di fuga dell'assassino, avvenuta la mattina del 13 agosto 2007. Garlasco, Alberto Stasi querela la criminologa Anna Vagli: l’accusa di diffamazione per un articolo sul perché è lui l’assassino di Chiara PoggiAlberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha deciso di querelare la criminologa Anna Vagli, nota opinionista televisiva, per diffamazione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo Argomenti discussi: Garlasco – L’aggressione di Chiara Poggi in cucina, l’ipotesi della parte…; Garlasco, il duello tra gli avvocati di Stasi e dei Poggi. L'aggressione iniziata in cucina, le nuove analisi sul pc di Alberto: cosa sappiamo; Garlasco, l'ultima ipotesi sulla fuga del killer di Chiara Poggi dal retro della villetta di via Pascoli; Dall’aggressione in cucina ai file di Stasi, cosa c’è dietro la guerra delle perizie su Garlasco. Delitto di Garlasco/ Compagna: Computer di Chiara parla, scarpe Frau? Andrea Sempio porta il 45…Il delitto di Garlasco negli studi di Quarta Repubblica con l'intervista all'avvocato Compagna, il legale della famiglia di Chiara Poggi ... ilsussidiario.net Delitto di Garlasco/ Radaelli: Chiara Poggi aggredita in cucina, ecco cosa ce lo fa pensareIl delitto di Garlasco a Mattino 5 con le parole del criminalista Dario Radaelli, sull'aggressione alla povera Chiara Poggi: cosa ha detto ... ilsussidiario.net Delitto di Garlasco, gli avvocati dei Poggi: “Nuovo approfondimento informatico". Poi l’attacco all’indagine che accusa Andrea Sempio: “Si cerca impropriamente di riabilitare l'assassino senza alcuna considerazione delle prove che sono già state raccolte” facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.